Калиниченко не верит, что игра Россия — Украина на ЧЕ по футзалу состоится

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу между сборными России и Украины.

«Пока игра официально не состоится, я не поверю, что она есть и будет. Так как-то, что происходит между нашими странами сейчас, не добавляет уверенности, что матч может состояться», — цитирует экс-футболиста сборной Украины по футболу «Матч ТВ».

Вместе с тем он уверен, что во время матча игроки точно не будут думать о политике, а будут играть на победу.

Полуфинал Россия — Украина пройдёт 4 февраля в Амстердаме.

Команда Сергея Скоровича обыграла Грузию в матче 1/4 финала плей-офф со счётом 3:1.

В составе сборной России мячи забили Артём Ниязов (на 23-й минуте) и Иван Чишкала (на 28-й и 40-й минутах).

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины по мини-футболу.