Губерниев — о матче Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу: пусть победит сильнейший

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о полуфинальном матче чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу между сборными России и Украины.

«Это прекрасно. Почаще бы такие встречи. Две прекрасные команды сойдутся. Вся истерия, которая поднимется, никакого отношения к спорту не имеет. Пусть победит сильнейший», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он подчеркнул, что за сборную Украины выступают очень талантливые футболисты. Губерниев также признался, что ему не хватает матчей между московским «Спартаком» и киевским «Динамо» в большом футболе.

Полуфинал Россия — Украина пройдёт 4 февраля в Амстердаме.

Россия обыграла Грузию в матче 1/4 финала плей-офф со счётом 3:1.

В составе сборной России мячи забили Артём Ниязов (на 23-й минуте) и Иван Чишкала (на 28-й и 40-й минутах).

Ранее в РФС высказались о предстоящем матче Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу.