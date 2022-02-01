В РФС высказались о предстоящем матче Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу

Короткая ссылка
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Эмиль Алиев прокомментировал информацию о том, что в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу сыграют сборные России и Украины.
В РФС высказались о предстоящем матче Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу
  • РИА Новости

«Многие журналисты будут подкладывать политическую составляющую под этот матч. Те, кто захочет прикладывать какой-то иной смысл, — это добавит только дополнительной интриги и ничего больше», — цитирует президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) «Спорт-Экспресс».

Россия обыграла Грузию в матче 1/4 финала плей-офф со счётом 3:1 и встретится с Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу.

В составе сборной России мячи забили Артём Ниязов (на 23-й минуте), Иван Чишкала (на 28-й и 40-й минутах). 

Матч Россия — Украина состоится 4 февраля.

Ранее сообщалось, что игрок МФК КПРФ Янар Асадов может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить