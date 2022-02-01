В РФС высказались о предстоящем матче Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Эмиль Алиев прокомментировал информацию о том, что в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу сыграют сборные России и Украины.

«Многие журналисты будут подкладывать политическую составляющую под этот матч. Те, кто захочет прикладывать какой-то иной смысл, — это добавит только дополнительной интриги и ничего больше», — цитирует президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) «Спорт-Экспресс».

Россия обыграла Грузию в матче 1/4 финала плей-офф со счётом 3:1 и встретится с Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу.

В составе сборной России мячи забили Артём Ниязов (на 23-й минуте), Иван Чишкала (на 28-й и 40-й минутах).

Матч Россия — Украина состоится 4 февраля.

Ранее сообщалось, что игрок МФК КПРФ Янар Асадов может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа».