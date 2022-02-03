Лихачёв назвал фаворита полуфинала ЧЕ по футзалу Россия — Украина
- РИА Новости
«Я думаю, что у нас более мастеровитая команда, чем у Украины. Полагаю, что мы являемся фаворитами полуфинала и, конечно, имеем все шансы выйти в финал», — цитирует Лихачёва «Чемпионат».
По его словам, российская команда показала на групповом этапе и в четвертьфинале чемпионскую игру.
При этом Лихачёв выразил уверенность, что сборная Украины не будет играть от обороны.
Полуфинал Россия — Украина пройдёт 4 февраля в Амстердаме.
Команда Сергея Скоровича обыграла Грузию в матче 1/4 финала плей-офф со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что в УЕФА ждут от сборных России и Украины честной игры на ЧЕ по футзалу.