Лихачёв назвал фаворита полуфинала ЧЕ по футзалу Россия — Украина

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу между командами России и Украины.
Лихачёв назвал фаворита полуфинала ЧЕ по футзалу Россия — Украина
  • РИА Новости

«Я думаю, что у нас более мастеровитая команда, чем у Украины. Полагаю, что мы являемся фаворитами полуфинала и, конечно, имеем все шансы выйти в финал», — цитирует Лихачёва «Чемпионат».

По его словам, российская команда показала на групповом этапе и в четвертьфинале чемпионскую игру.

При этом Лихачёв выразил уверенность, что сборная Украины не будет играть от обороны.

Полуфинал Россия — Украина пройдёт 4 февраля в Амстердаме.

Команда Сергея Скоровича обыграла Грузию в матче 1/4 финала плей-офф со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что в УЕФА ждут от сборных России и Украины честной игры на ЧЕ по футзалу.

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