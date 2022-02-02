Матч Россия — Украина в полуфинале ЧЕ по мини-футболу пройдёт по расписанию

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответила на вопрос о полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.

«Матч пройдёт по расписанию. УЕФА ожидает от обеих команд честной игры как на поле, так и за его пределами», — цитирует представителя УЕФА «РБ Спорт».

В заявлении также отметили, что решение Чрезвычайной комиссии УЕФА от 2014 года не распространяется на всю серию плей-офф. Организация разводит Россию и Украину на международных турнирах из-за сложной политической ситуации между странами.

Напомним, что в полуфинальном матче чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу встретятся сборные России и Украины. Полуфинальный матч пройдёт 4 февраля в Амстердаме (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо».