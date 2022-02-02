Сборная России по футболу проведёт стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»
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Такое решение связано с учётом нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве и возможных связанных с этим ограничений, сообщает сайт РФС.
Таким образом, 24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыков чемпионата мира 2022 года с командой Польши. 29 марта сборная России проведёт матч либо со Швецией, либо с Чехией.
Ранее Федун, Салихова, Каттани и Камоцци посетили товарищеский матч «Спартака».