Сборная России по футболу проведёт стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) перенёс мартовские матчи сборной России из «Лужников» на стадион имени Льва Ивановича Яшина.

Такое решение связано с учётом нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве и возможных связанных с этим ограничений, сообщает сайт РФС.

Таким образом, 24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыков чемпионата мира 2022 года с командой Польши. 29 марта сборная России проведёт матч либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее Федун, Салихова, Каттани и Камоцци посетили товарищеский матч «Спартака».