Мостовой заявил, что сборная России не слабее Украины в большом футболе

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Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой выразил желание увидеть футбольный матч между национальными командами России и Украины.
Мостовой заявил, что сборная России не слабее Украины в большом футболе
  • РИА Новости

«Хочу, чтобы всё скорее наладилось и наши страны сыграли в большом футболе. Политике не место в спорте. Провокации могут быть, но это не от большого ума», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он добавил, что российская сборная не слабее украинской. По мнению Мостового, команда Украины и её игроки не сильнее россиян.

Напомним, что в полуфинальном матче чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу встретятся сборные России и Украины. Полуфинальный матч пройдёт 4 февраля в Амстердаме (Нидерланды).

Ранее агент Ракицкого сообщил, что игрок не может договориться по условиям нового контракта с «Зенитом».

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