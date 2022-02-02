Мостовой заявил, что сборная России не слабее Украины в большом футболе

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой выразил желание увидеть футбольный матч между национальными командами России и Украины.

«Хочу, чтобы всё скорее наладилось и наши страны сыграли в большом футболе. Политике не место в спорте. Провокации могут быть, но это не от большого ума», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он добавил, что российская сборная не слабее украинской. По мнению Мостового, команда Украины и её игроки не сильнее россиян.

Напомним, что в полуфинальном матче чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу встретятся сборные России и Украины. Полуфинальный матч пройдёт 4 февраля в Амстердаме (Нидерланды).

Ранее агент Ракицкого сообщил, что игрок не может договориться по условиям нового контракта с «Зенитом».