Агент Ракицкого сообщил, что игрок не может договориться по условиям нового контракта с «Зенитом»

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Футбольный агент Максим Дудченко, представляющий интересы защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о ситуации с новым контрактом своего клиента.
Агент Ракицкого сообщил, что игрок не может договориться по условиям нового контракта с «Зенитом»
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«Мы действительно получали предложение от «Зенита» о продлении контракта. Какой приоритет у Ярослава — остаться в «Зените» или перейти в другую команду? Всё зависит от того, договоримся ли мы по условиям контракта или нет. На данный момент это не получается сделать. Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках? Да», — ответил агент в интервью Sport24.

Контракт 32-летнего украинского защитника с петербуржцами истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Деменко предложил «Спартаку» заменить Жиго Ракицким.

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