Деменко предложил «Спартаку» заменить Жиго Ракицким

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о переходе в «Марсель» защитника красно-белых Самуэля Жиго.

«Уход Жиго — потеря для «Спартака». С другой стороны, он очень хотел вернуться во Францию, домой, это могло на него повлиять. Там у Жиго что-то семейное. Что же касается того, что он остаётся в команде до лета, то в любом случае в преддверии Лиги Европы и чемпионата для «Спартака» было важно его сохранить. С другой стороны, незаменимых нет, будут искать, кем усилиться, на трансферном рынке. Какие-то изменения будут. Но это непростой момент, потому что Жиго надо ставить и одновременно искать другого футболиста. «Спартак» сейчас будет проявлять интерес к другим игрокам. Думаю, что разговоры о Ракицком пошли не просто так. Пока это слухи, но если Ракицкий не договорится с «Зенитом», то почему бы ему не перейти в «Спартак»? Он достаточно опытный, не травмируется, что говорит о профессионализме. Он провёл большое количество матчей в «Зените», много делает результативных передач. Ракицкий поиграл на высоком уровне и года два минимум мог бы выступать в «Спартаке», — цитирует Деменко Sport24.

Самуэль Жиго подписал контракт с «Марселем», однако доиграет сезон в России на правах аренды.

Контракт украинца Ракицкого с «Зенитом» истекает летом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил новый контракт украинскому футболисту Ракицкому.