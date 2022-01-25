«Зенит» предложил новый контракт украинскому футболисту Ракицкому

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб предложил новый контракт украинскому защитнику команды Ярославу Ракицкому.
«Зенит» предложил новый контракт украинскому футболисту Ракицкому
  • Gettyimages.ru

«Ракицкому сделано предложение, ждём ответ», — цитирует Медведева РИА Новости.

Действующее соглашение с 32-летним игроком истекает летом 2022 года. 

Ракицкий перешёл в «Зенит» в 2019 году. В этом сезоне он провёл за команду 22 матча, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Всего он провёл в составе сине-бело-голубых 107 игры, отметился семью голами и 11 голевыми пасами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за защитника «Урала» Арсена Адамова €5 млн.

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