«Зенит» предложил новый контракт украинскому футболисту Ракицкому

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб предложил новый контракт украинскому защитнику команды Ярославу Ракицкому.

«Ракицкому сделано предложение, ждём ответ», — цитирует Медведева РИА Новости.

Действующее соглашение с 32-летним игроком истекает летом 2022 года.

Ракицкий перешёл в «Зенит» в 2019 году. В этом сезоне он провёл за команду 22 матча, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Всего он провёл в составе сине-бело-голубых 107 игры, отметился семью голами и 11 голевыми пасами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за защитника «Урала» Арсена Адамова €5 млн.