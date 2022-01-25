«Зенит» предложил новый контракт украинскому футболисту Ракицкому
- Gettyimages.ru
«Ракицкому сделано предложение, ждём ответ», — цитирует Медведева РИА Новости.
Действующее соглашение с 32-летним игроком истекает летом 2022 года.
Ракицкий перешёл в «Зенит» в 2019 году. В этом сезоне он провёл за команду 22 матча, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Всего он провёл в составе сине-бело-голубых 107 игры, отметился семью голами и 11 голевыми пасами.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за защитника «Урала» Арсена Адамова €5 млн.