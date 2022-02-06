Матыцин отметил выступление Кондратюка в командном турнире на ОИ в Пекине

«Я поздравляю российских фигуристов и их тренеров с прекрасным выступлением в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Они блестяще справились со своей задачей, преодолев стартовый этап командных соревнований с лучшим результатом среди всех команд. Также хочется особо отметить блестящий прокат Камилы Валиевой, которая восхитила своим безупречным выступлением, принесла сборной России лидерство в турнире. А Марк Кондратюк, молодой спортсмен, чемпион России, который сегодня показал произвольную программу, сумел справиться с волнением и увеличить отрыв нашей команды от соперников», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.
Командный турнир на Олимпийских играх в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в соревнованиях спортивных пар, танцоров и одиночниц.
Ранее Слуцкая рассказала о своих впечатлениях от проката Валиевой.