Журналист ESPN заступился за коллегу, который довёл до слёз Осаку на пресс-конференции

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Известный телеведущий и комментатор ESPN Стивен Эй Смит поддержал репортёра Cincinnati Enquirer Пола Догерти, вопрос которого довёл японскую теннисистку Наоми Осаку до слёз.
Журналист ESPN заступился за коллегу, который довёл до слёз Осаку на пресс-конференции
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  • © Stephen A. Smith

«На той пресс-конференции репортёр в своём вопросе был невероятно искренен и деликатен. Затем модератор спросил: «Хотите перейти к следующему вопросу?» Наоми Осака сказала: «Нет». Я пытаюсь понять, что же репортёр сделал не так», — приводит слова Стивена Эй Смита Mediaite.

Смит призвал не считать работу журналистов нападками и дать им спокойно заниматься своей профессиональной деятельностью.

Издание поясняет, что Догерти спросил у Осаки на пресс-конференции в Цинциннати (США), как она сочетает свою неприязнь к общению с представителями СМИ и необходимость освещения последними её интересов вне корта. Осака коротко ответила, расплакалась и на некоторое время покинула пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что россиянка Вероника Кудерметова нанесла поражение итальянке Ясмине Паолини в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в Цинциннати.

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