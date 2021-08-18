Журналист ESPN заступился за коллегу, который довёл до слёз Осаку на пресс-конференции

Известный телеведущий и комментатор ESPN Стивен Эй Смит поддержал репортёра Cincinnati Enquirer Пола Догерти, вопрос которого довёл японскую теннисистку Наоми Осаку до слёз.

«На той пресс-конференции репортёр в своём вопросе был невероятно искренен и деликатен. Затем модератор спросил: «Хотите перейти к следующему вопросу?» Наоми Осака сказала: «Нет». Я пытаюсь понять, что же репортёр сделал не так», — приводит слова Стивена Эй Смита Mediaite.

Смит призвал не считать работу журналистов нападками и дать им спокойно заниматься своей профессиональной деятельностью.

Издание поясняет, что Догерти спросил у Осаки на пресс-конференции в Цинциннати (США), как она сочетает свою неприязнь к общению с представителями СМИ и необходимость освещения последними её интересов вне корта. Осака коротко ответила, расплакалась и на некоторое время покинула пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что россиянка Вероника Кудерметова нанесла поражение итальянке Ясмине Паолини в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в Цинциннати.