Осака расплакалась на пресс-конференции после вопроса от журналиста
- Reuters
- © Naomi Osaka
«Почему вы не любите общаться с прессой, хотя многое получаете от её внимания?» — спросил у Осаки один из представителей местных СМИ в агрессивной манере. После этого вопроса японка расплакалась и покинула пресс-конференцию. Спустя некоторое время Наоми вернулась и продолжила отвечать на вопросы СМИ.
На турнире категории WTA-1000 в Цинциннати японка посеяна под вторым номером. Во втором круге Осака сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй).
Ранее сообщалось, что японская теннисистка Осака пожертвует призовые с турнира в Цинциннати пострадавшим в Гаити.