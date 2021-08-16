Осака расплакалась на пресс-конференции после вопроса от журналиста

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака не сумела сдержать эмоции после вопроса одного из журналистов на пресс-конференции, посвящённой старту турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.

«Почему вы не любите общаться с прессой, хотя многое получаете от её внимания?» — спросил у Осаки один из представителей местных СМИ в агрессивной манере. После этого вопроса японка расплакалась и покинула пресс-конференцию. Спустя некоторое время Наоми вернулась и продолжила отвечать на вопросы СМИ.

На турнире категории WTA-1000 в Цинциннати японка посеяна под вторым номером. Во втором круге Осака сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

Ранее сообщалось, что японская теннисистка Осака пожертвует призовые с турнира в Цинциннати пострадавшим в Гаити.