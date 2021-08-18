Кудерметова стартовала с победы в Цинциннати, Карацев и Самсонова вылетели

Короткая ссылка
Россиянка Вероника Кудерметова нанесла поражение итальянке Ясмине Паолини в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в Цинциннати.
Кудерметова стартовала с победы в Цинциннати, Карацев и Самсонова вылетели
  • globallookpress.com
  • © Rob Prange/Keystone Press Agency

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу российской теннисистки.

Во втором круге соревнований Кудерметова встретится с посеянной под 11-м номером Петрой Квитовой из Чехии.

Ещё одна россиянка — Людмила Самсонова — не смогла одержать победу в первом матче турнира над посеянной под 14-м номером Викторией Азаренко из Белоруссии — 2:6, 3:6.

В мужской части турнира россиянин Аслан Карацев уступил в первом круге хорвату Марину Чиличу — 5:7, 3:6.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анастасия Павлюченкова должна успеть получить визу до начала открытого чемпионата США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить