Кудерметова стартовала с победы в Цинциннати, Карацев и Самсонова вылетели

Россиянка Вероника Кудерметова нанесла поражение итальянке Ясмине Паолини в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в Цинциннати.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу российской теннисистки.

Во втором круге соревнований Кудерметова встретится с посеянной под 11-м номером Петрой Квитовой из Чехии.

Ещё одна россиянка — Людмила Самсонова — не смогла одержать победу в первом матче турнира над посеянной под 14-м номером Викторией Азаренко из Белоруссии — 2:6, 3:6.

В мужской части турнира россиянин Аслан Карацев уступил в первом круге хорвату Марину Чиличу — 5:7, 3:6.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анастасия Павлюченкова должна успеть получить визу до начала открытого чемпионата США.