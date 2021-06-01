Михайлов прокомментировал вылет Швеции из чемпионата мира по хоккею

Олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о поражении национальной команды Швеции от сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«То, что Швеция вылетела, — это только их вина. Они сами виноваты. Что их жалеть-то? Пусть ищут очки в своей голове», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Таким образом, Россия набрала 14 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы А и вышла в плей-офф чемпионата мира. Швеция набрала десять очков, расположилась на пятой позиции и лишилась шансов на выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.