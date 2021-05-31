Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021

Сборная России одержала победу над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года. Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев и Александр Барабанов. В составе национальной команды Швеции отличились Йеспер Фрёден и Виктор Олофссон.

Победный буллит на счету Владимира Тарасенко.

Таким образом, Россия набрала 14 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы А и вышла в плей-офф чемпионата мира. Швеция набрала десять очков, расположилась на пятой позиции и лишилась шансов на выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Россия забросила две шайбы Швеции за 12 секунд на ЧМ-2021.