Россия проигрывает Швеции после второго периода матча ЧМ-2021

Сборная России проводит матч против национальной команды Швеции в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

РИА Новости

Встреча проходит в Олимпийском спортивном центре в Риге. После второго периода счёт 1:0 в пользу национальной команды Швеции. Ранее сообщалось, что Россия уступает Швеции после первого периода матча ЧМ-2021.