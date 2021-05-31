Россия проигрывает Швеции после второго периода матча ЧМ-2021
Сборная России проводит матч против национальной команды Швеции в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
- РИА Новости
Встреча проходит в Олимпийском спортивном центре в Риге.
После второго периода счёт 1:0 в пользу национальной команды Швеции.
Ранее сообщалось, что Россия уступает Швеции после первого периода матча ЧМ-2021.
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