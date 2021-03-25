Канадский фигурист Москович назвал Туктамышеву императрицей

Канадский фигурист Дилан Москович оценил выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Императрица наносит ответный удар! Елизавета Туктамышева в потрясающей форме. В первых рядах совсем юные девушки. Очень странное время для женского фигурного катания. Тебе 20 лет — и ты уже ветеран. Очень интересно, очень странно», — сказал канадский фигурист в интервью CBC.

По мнению Московича, Туктамышева — потрясающая фигуристка.

«Елизавета Туктамышева вернулась на чемпионат мира с таким огнём, заряженной чувством мести. Вокруг юные девушки, которые теснят и заправляют в российском фигурном катании. Я впечатлён. Елизавета переходит в разряд ветеранов и показывает свой опыт. Потрясающе», — добавил он.

Елизавета Туктамышева исполнила четыре прыжковых элемента — тройные аксель и флип, а также каскад из тройных лутца и тулупа. Российская фигуристка получила 78,86 балла и расположилась на третьем месте после короткой программы.

Ранее Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме.