Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от проката короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.

«В первую очередь спасибо за приятные слова. Шесть лет назад впервые сделала здесь тройной аксель в короткой программе. За это время прошло многое. За последние два года стала более уверенна в этом прыжке. Сегодняшнее исполнение лучше, чем шесть лет назад. Усложнила каскад. Прогресс есть. Программу чувствую хорошо, она мне безумно нравится», — сказала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Туктамышева исполнила все прыжковые элементы в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.