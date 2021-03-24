Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от проката короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.
Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В первую очередь спасибо за приятные слова. Шесть лет назад впервые сделала здесь тройной аксель в короткой программе. За это время прошло многое. За последние два года стала более уверенна в этом прыжке. Сегодняшнее исполнение лучше, чем шесть лет назад. Усложнила каскад. Прогресс есть. Программу чувствую хорошо, она мне безумно нравится», — сказала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Туктамышева исполнила все прыжковые элементы в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.

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