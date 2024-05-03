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РИА Новости: военные США в Нигере нервничают из-за прихода специалистов России

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Военнослужащие США в Нигере объявили повышенную готовность из-за появления российских специалистов на одной базе с американцами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Нигера.
РИА Новости: военные США в Нигере нервничают из-за прихода специалистов России
  • AP

«Россияне разместились на 101 авиабазе рядом с американцами. Там же несут службу около 150 итальянских военных и около 100 немцев», — сказали агентству.

Немцы и итальянцы ведут себя спокойно, итальянцы совершают пробежку возле российских военнослужащих, американцы же «объявили повышенную боевую готовность» и «постоянно ходят в касках и бронежилетах», они «крайне нервно себя ведут», рассказал собеседник.

В Пентагоне ранее заявили, что российские силы появились на территории одной базы в Нигере с американскими военными до вывода США своего контингента из этой африканской страны. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что США наблюдают, имеют ли доступ российские специалисты к американской военной технике.

В Кремле 3 мая сообщили, что Россия развивает отношения с африканскими странами во всех сферах, в том числе в оборонной.

Глава МВД Нигера подчёркивал, что страна заинтересована в том, чтобы Россия помогла подготовить войска республики.

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