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Нигер заинтересован в обучении военных российскими специалистами

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Нигер заинтересован в том, чтобы Россия помогла подготовить войска республики, заявил глава МВД Нигера Мухаммед Тумба.
Нигер заинтересован в обучении военных российскими специалистами
  • Gettyimages.ru

«Наше сотрудничество с Россией касается обучения (военных. — RT), что необходимо для борьбы с терроризмом. Мы хотим, чтобы россияне занимались подготовкой наших войск в том, что касается ведения боёв, использования оружия. Мы планируем приобрести вооружения у России», — сказал министр журналистам, его цитирует РИА Новости.

Как ранее отметил посол в Банги Александр Бикантов, Россия и Центрально-Африканская Республика обсуждают место для размещения российской военной базы в этой стране.

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