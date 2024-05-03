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Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье в связи с заморозками

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в регионе ввели режим повышенной готовности из-за заморозков.
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье в связи с заморозками
  • РИА Новости

«Подписал распоряжение о введении в крае режима повышенной готовности в связи с ожидающимися 5 и 6 мая заморозками... Прогноз тревожный для аграриев», — написал Владимиров в Telegram.

Он подчеркнул, что режим повышенной готовности поможет поддержать сельхозпроизводителей.

По его словам, при повреждении посевов из-за холода власти смогут ввести режим чрезвычайной ситуации и обязать страховые компании быстрее провести выплаты аграриям за застрахованные поля.

Ранее синоптики Свердловской области предупредили жителей региона о снегопаде и гололёде 4 мая.

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