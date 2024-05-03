В Свердловской области предупредили о снегопаде и гололёде 4 мая

Синоптики Свердловской области предупредили жителей региона о снегопаде и гололёде 4 мая.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Уральского Гидрометцентра.

«Непогоду вызовет циклон, который формируется над Уралом и ближайшей ночью (4 мая) серьёзно осложнит погодные условия», — сказали в метеослужбе.

Там также отметили, что ожидается метель при ветре до 15 м/с.

Кроме того, сильные снежные осадки могут привести к подъёмам уровня воды в небольших реках.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о предварительном прогнозе погоды на 9 мая в Москве.