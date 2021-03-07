Месси проголосовал на выборах президента «Барселоны»

Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси принял участие в голосовании на выборах нового президента клуба.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, опубликовавшая видео визита Месси на избирательный участок, расположенный на домашнем стадионе команды — «Камп Ноу».

🔥 El capitán del primer equipo, Leo Messi, ejerce su derecho a voto en el Camp Nou 🔥 pic.twitter.com/YbjmHWSPTT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021

На пост президента «Барселоны» претендуют три кандидата: Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Предыдущим президентом клуба был Хосеп Мария Бартомеу, покинувший пост в октябре 2020 года.

Ранее Лапорта выразил уверенность, что в случае его проигрыша на выборах президента «Барселоны» Месси уйдёт из клуба.