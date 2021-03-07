Месси проголосовал на выборах президента «Барселоны»

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Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси принял участие в голосовании на выборах нового президента клуба.
Месси проголосовал на выборах президента «Барселоны»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба, опубликовавшая видео визита Месси на избирательный участок, расположенный на домашнем стадионе команды — «Камп Ноу».

На пост президента «Барселоны» претендуют три кандидата: Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Предыдущим президентом клуба был Хосеп Мария Бартомеу, покинувший пост в октябре 2020 года.

Ранее Лапорта выразил уверенность, что в случае его проигрыша на выборах президента «Барселоны» Месси уйдёт из клуба.

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