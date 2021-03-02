Лапорта уверен, что в случае его проигрыша на выборах президента «Барселоны» Месси уйдёт
- Reuters
«Мы сделаем ему предложение, которое будет соответствовать ситуации в клубе. Мы не сможем тягаться с другими командами, но деньги не руководят Лео. Я уверен, что он не останется в клубе в случае победы других кандидатов», — цитирует Лапорту Marca.
Он отметил, что уход аргентинца очень нежелателен для сине-гранатовых, так как игрок приносит клубу 30% доходов. При этом Лапорта подчеркнул, что в случае ухода Месси жизнь клуба не закончится.
Месси является воспитанником каталонского клуба и выступает за основу команды с 2003 года. Всего на его счету 763 матча, 658 голов и 287 результативных передач в составе «Барсы».
Ранее «Барселона» выступила с заявлением относительно обысков в офисе клуба.