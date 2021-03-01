«Барселона» выступила с заявлением относительно обысков в офисе клуба

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Футбольный клуб «Барселона» выступил с официальным заявлением относительно обысков, прошедших в офисе клуба.
«Барселона» выступила с заявлением относительно обысков в офисе клуба
  • © Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Барселона» предложила своё полное сотрудничество судебным и полицейским властям для выяснения фактов, являющихся объектом расследования. Затребованная информация и документация касаются только фактов, относящихся к этому делу. «Барселона» выражает полное уважение продолжающейся судебной процедуре и принципу презумпции невиновности лиц, которых коснулись эти разбирательства», — говорится в заявлении.

Ранее появилась информация, что экс-президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу был арестован по делу о коррупции.

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