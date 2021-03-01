СМИ: Экс-президент «Барселоны» Бартомеу арестован по делу о коррупции

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Полиция испанского автономного сообщества Каталония арестовала бывшего президента футбольного клуба «Барселона» Хосепа Марию Бартомеу.
СМИ: Экс-президент «Барселоны» Бартомеу арестован по делу о коррупции
  • Reuters

Как сообщает Marca, помимо Бартомеу, были задержаны бывший генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау, а также Роман Гомес Понти, отвечавший за юридические услуги.

Полагается, что аресты связаны с делом о коррупционных действиях Бартомеу, который подозревается в заключении сделок от имени клуба в целях получения личной прибыли.

Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что полиция Каталонии провела обыск в офисе «Барселоны».

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