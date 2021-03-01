Полиция Каталонии провела обыск в офисе «Барселоны»

Полиция испанского автономного сообщества Каталония провела обыск в офисе футбольного клуба «Барселона».

Как сообщает Marca, обыск связан с делом о коррупционных действиях бывшего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу, который подозревается в заключении сделок от имени клуба в целях получения личной прибыли.

Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года. Выборы нового президента клуба пройдут 7 марта.

Ранее появилась информация, что «Барселоне» грозит банкротство из-за долгов на сумму более €1 млрд.