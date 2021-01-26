ОКР ведёт консультации по поводу последующих шагов и относительно решения CAS
- РИА Новости
«Мы с момента оглашения итогов процесса в CAS постоянно ведём консультации с юристами, адвокатами и партнёрами по поводу последующих шагов и действий в правовой и практической плоскости. Руководствуемся при этом в первую очередь интересами наших спортсменов, обеспечением равных условий и порядком их выступлений на крупнейших международных соревнованиях», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.
Он отметил, что на данный момент ОКР исходит из целесообразности сосредоточить усилия на обеспечении практической реализации решения CAS.
«Прежде всего в тех ситуациях, когда их расширительное толкование может негативно повлиять или необоснованно нарушать законные права и интересы представителей российской стороны. В частности, ОКР, который формирует состав наших олимпийских команд на все олимпийские соревнования», — добавил глава ОКР.
CAS 17 декабря 2020 года частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Вследствие такого решения сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.
Ранее сообщалось, что ОКР с пониманием относится к решению РУСАДА не оспаривать вердикт CAS.