Поздняков: ОКР с пониманием относится к решению РУСАДА не оспаривать вердикт CAS

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Поздняков: ОКР с пониманием относится к решению РУСАДА не оспаривать вердикт CAS
  • АГН «Москва»

«ОКР с пониманием относится к позиции РУСАДА по вопросу обжалования решения CAS. По сути, несмотря на вердикт CAS о признании Российского антидопингового агентства несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, оно продолжает осуществлять свою операционную деятельность в полном объёме и находится в рабочем контакте с WADA в рамках организации работы по снятию ограничений формального статуса. Решение нынешнего руководства РУСАДА об отказе от обжалования решения CAS оцениваю как в целом адекватное текущей ситуации», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Он отметил, что практически по всем пунктам решения CAS отсутствует однозначный и исчерпывающий порядок имплементации решения.

«Это, по сути, перекладывает ответственность за целостность и соразмерность такой имплементации — в каждом отдельном случае — на МОК, международные спортивные федерации, оргкомитеты и принимающие события стороны», — добавил глава ОКР.

CAS 17 декабря 2020 года частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее спортивный юрист рассказал, может ли ОКР обжаловать решение CAS по РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить