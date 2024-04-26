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Песков сообщил, что не видел официальных данных о «доме Иванова на Рублёвке»

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В Кремле не видели сообщений о том, что у арестованного замминистра обороны Тимура Иванова нашли «дом на Рублёвке за 1 млрд рублей», в данной ситуации нужно ориентироваться на официальные сведения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что не видел официальных данных о «доме Иванова на Рублёвке»
  • РИА Новости

«Мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счёт. Естественно, идёт следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива. В любом случае по этому делу я по-прежнему предлагаю ориентироваться только на официальные заявления», — сказал представитель Кремля.

25 апреля адвокат подтвердил, что суд арестовал счета замминистра обороны по делу о взятках. Он добавил, что недвижимость также арестована, «но следствие не уведомляет лицо, которое является обвиняемым».

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