Песков сообщил, что не видел официальных данных о «доме Иванова на Рублёвке»
- РИА Новости
«Мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счёт. Естественно, идёт следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива. В любом случае по этому делу я по-прежнему предлагаю ориентироваться только на официальные заявления», — сказал представитель Кремля.
25 апреля адвокат подтвердил, что суд арестовал счета замминистра обороны по делу о взятках. Он добавил, что недвижимость также арестована, «но следствие не уведомляет лицо, которое является обвиняемым».