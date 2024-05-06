Посол Крутой: Белоруссия хотела бы участвовать в программах России по БПЛА

Белоруссия хотела бы более масштабно участвовать в российских программах по БПЛА, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой.

Он напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на недавнем совещании по ПВО отметил использование беспилотников в рамках СВО как один из ключевых факторов.

«Этот опыт и эти знания нам тоже очень важны, и мы хотели бы более масштабно и более системно поучаствовать в российских программах по данному направлению, возможно, и эта тема тоже будет затронута (в ходе визита Лукашенко в Москву. — RT)», — цитирует посла ТАСС.

Ранее Белоруссия получила из России очередную партию вертолётов Ми-35М.

Лукашенко отмечал, что Союзное государство России и Белоруссии является примером наиболее успешной интеграции, позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы.