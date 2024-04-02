Лукашенко: Союзное государство позволяет эффективно реагировать на угрозы
Об этом сказано в поздравлении председателя Высшего государственного совета Союзного государства, белорусского лидера Александра Лукашенко президенту России Владимиру Путину с Днём единения народов двух стран.
Об этом пишет ТАСС.
«Союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно реагировать на беспрецедентные вызовы.
Ранее Лукашенко сообщил, что любые возможные провокации на границе должны быть пресечены военным путём.