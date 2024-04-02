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Лукашенко: Союзное государство позволяет эффективно реагировать на угрозы

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Союзное государство Белоруссии и России является примером наиболее успешной интеграции, позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы.

Об этом сказано в поздравлении председателя Высшего государственного совета Союзного государства, белорусского лидера Александра Лукашенко президенту России Владимиру Путину с Днём единения народов двух стран.

Об этом пишет ТАСС.

«Союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно реагировать на беспрецедентные вызовы.

Ранее Лукашенко сообщил, что любые возможные провокации на границе должны быть пресечены военным путём.

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