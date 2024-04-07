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Минобороны: Белоруссия получила из России очередную партию вертолётов Ми-35М

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Белоруссия получила из России очередную партию вертолётов Ми-35М, заявили в Министерстве обороны республики.

Об этом пишет Sputnik Беларусь.

«Очередная партия из четырёх вертолётов Ми-35М прибыла на один из аэродромов ВВС и войск ПВО», — сказано в материале.

Уточняется, что первая партия прибыла в Белоруссию из России в августе 2023 года.

2 апреля российский лидер Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днём единения народов двух государств заявил, что лидерам удалось многое сделать для развития связей двух стран.

Лукашенко отмечал, что Союзное государство Белоруссии и России является примером наиболее успешной интеграции, позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы.

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