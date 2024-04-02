Путин отметил масштаб проделанной работы для развития связей России и Белоруссии
Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.
«За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», — отметил Путин.
Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Союзное государство Белоруссии и России является примером наиболее успешной интеграции, позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы.