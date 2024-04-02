Путин отметил масштаб проделанной работы для развития связей России и Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днём единения народов двух государств заявил, что лидерам удалось многое сделать для развития связей двух стран.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.

«За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», — отметил Путин.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Союзное государство Белоруссии и России является примером наиболее успешной интеграции, позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы.