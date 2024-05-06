ЕС планирует ввести санкции против Системы передачи финансовых сообщений России

В рамках 14-го пакета антироссийских санкций в ЕС намерены запретить странам — членам объединения использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), призванную заменить SWIFT.

«Ожидается, что, помимо мер по российскому политическому финансированию, санкции ЕС будут включать запрет на использование Системы финансовых сообщений российского Центробанка», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что к российскому аналогу SWIFT присоединились уже 20 государств.

В марте отмечалось, что трафик СПФС, представляющей собой российскую альтернативу SWIFT, вырос более чем в три раза в 2022 году.