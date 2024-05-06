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ЕС планирует ввести санкции против Системы передачи финансовых сообщений России

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В рамках 14-го пакета антироссийских санкций в ЕС намерены запретить странам — членам объединения использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), призванную заменить SWIFT.
ЕС планирует ввести санкции против Системы передачи финансовых сообщений России
  • AP

«Ожидается, что, помимо мер по российскому политическому финансированию, санкции ЕС будут включать запрет на использование Системы финансовых сообщений российского Центробанка», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что к российскому аналогу SWIFT присоединились уже 20 государств. 

В марте отмечалось, что трафик СПФС, представляющей собой российскую альтернативу SWIFT, вырос более чем в три раза в 2022 году.

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