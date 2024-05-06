ЕС планирует ввести санкции против Системы передачи финансовых сообщений России
- AP
«Ожидается, что, помимо мер по российскому политическому финансированию, санкции ЕС будут включать запрет на использование Системы финансовых сообщений российского Центробанка», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что к российскому аналогу SWIFT присоединились уже 20 государств.
В марте отмечалось, что трафик СПФС, представляющей собой российскую альтернативу SWIFT, вырос более чем в три раза в 2022 году.