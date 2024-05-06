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Лавров обсудил с главами МИД и МВД Сербии ситуацию вокруг Косова

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич, вице-премьером и главой МВД страны Ивицей Дачичем и руководителем внешнеполитического ведомства республики Марко Джуричем.
Лавров обсудил с главами МИД и МВД Сербии ситуацию вокруг Косова
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте МИД России.

В ходе диалога стороны обсудили урегулирование проблемы в Косове, положение в Боснии и Герцеговине и вокруг неё.

«Констатировано единство в понимании необходимости опоры на международное право и основополагающие резолюции СБ ООН 1031 и 1244», — подчеркнули в дипведомстве.

Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

Ранее бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию, сенатор Республики Сербской Александр Вулин в беседе с RT заявил об обеспокоенности ситуацией с безопасностью на Балканах.

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