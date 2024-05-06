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Bloomberg: ЕС введёт санкции против РИА Новости, «Известий» и других СМИ

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Евросоюз введёт санкции против «Российской газеты», РИА Новости, «Известий» и других СМИ, обвиняемых в «распространении пророссийской дезинформации».
Bloomberg: ЕС введёт санкции против РИА Новости, «Известий» и других СМИ
  • РИА Новости

«Мы не признаём их средствами массовой информации, это просто инструменты путинской пропаганды», — цитирует Bloomberg вице-президента ЕК Веру Юрову.

Ранее власти Франции предложили европейским странам ввести новые санкции против России для борьбы с «дезинформацией».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада бездумно наращивают санкции в отношении России, не задумываясь при этом о последствиях.

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