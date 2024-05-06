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СК России возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины в Иркутской области

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По факту гибели мужчины в СНТ в Вихоревке возбуждено уголовное дело, следует из заявления следственного управления СК России по Иркутской области.
СК России возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины в Иркутской области
  • РИА Новости

«По факту гибели мужчины при пожаре в Братском районе возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что в СНТ «Локомотив» в Братском районе Иркутской области, где горят дома, обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

В городе Вихоревка Иркутской области огонь охватил сухую растительность на 1,5 тыс. кв. м.

Дачников начали эвакуировать.

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