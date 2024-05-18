Le Figaro: во Франции появились пахнущие багетом почтовые марки
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В статье отмечается, что в ноябре 2022 года багет был внесён в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
По данным газеты, на марке изображён багет, перевязанный лентой в цветах французского флага. Активировать запах хлеба можно, если потереть марку.
Это приводит в действие встроенную в неё специальную капсулу с ароматом. Всего было выпущено 594 тыс. таких марок, стоимость каждой из которых составляет €1,96.
Ранее стало известно о марках с изображением полярного волка, которые выпустили в городе Салехарде.