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Le Figaro: во Франции появились пахнущие багетом почтовые марки

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Почта Франции выпустила ароматизированную марку с ароматом багета, почтив тем самым эту «жемчужину французской кухни». Такую информацию приводит издание Le Figaro.
Le Figaro: во Франции появились пахнущие багетом почтовые марки
  • Gettyimages.ru

В статье отмечается, что в ноябре 2022 года багет был внесён в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По данным газеты, на марке изображён багет, перевязанный лентой в цветах французского флага. Активировать запах хлеба можно, если потереть марку.

Это приводит в действие встроенную в неё специальную капсулу с ароматом. Всего было выпущено 594 тыс. таких марок, стоимость каждой из которых составляет €1,96.

Ранее стало известно о марках с изображением полярного волка, которые выпустили в городе Салехарде.

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