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В Салехарде выпустили марки с изображением полярного волка

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В «Почте России» рассказали о выпуске 25 000 экземпляров марок с изображением полярного волка.
В Салехарде выпустили марки с изображением полярного волка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу организации.

«Салехард не случайно попал в число городов, где проходит гашение в честь 100-летия Всероссийского общества охраны природы. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа обитает три вида волков: сибирский, тундровый и полярный», — сказали в ведомстве.

К маркам также выпущены тематические конверты.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о миграции диких животных в Курганской области.

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