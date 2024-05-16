В Салехарде выпустили марки с изображением полярного волка

В «Почте России» рассказали о выпуске 25 000 экземпляров марок с изображением полярного волка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу организации.

«Салехард не случайно попал в число городов, где проходит гашение в честь 100-летия Всероссийского общества охраны природы. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа обитает три вида волков: сибирский, тундровый и полярный», — сказали в ведомстве.

К маркам также выпущены тематические конверты.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о миграции диких животных в Курганской области.