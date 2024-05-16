В Салехарде выпустили марки с изображением полярного волка
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу организации.
«Салехард не случайно попал в число городов, где проходит гашение в честь 100-летия Всероссийского общества охраны природы. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа обитает три вида волков: сибирский, тундровый и полярный», — сказали в ведомстве.
К маркам также выпущены тематические конверты.
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