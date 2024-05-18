СЕНТКОМ: повреждённый у берегов Йемена танкер недавно останавливался в России
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В опубликованном СЕНТКОМ в социальной сети X сообщении указывается, что греческий нефтяной танкер M/T Wind направлялся в КНР.
«M/T Wind в последний раз совершал остановку в России и направлялся в Китай. Удар ракеты привёл к подтоплению, что привело к потере хода и управления...» — говорится в публикации.
Ранее агентство Reuters сообщило, что нефтяной танкер загорелся после попадания ракеты у берегов Йемена.