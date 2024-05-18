СЕНТКОМ: повреждённый у берегов Йемена танкер недавно останавливался в России

Нефтяной танкер под флагом Панамы, повреждённый в Красном море хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах», в последний раз останавливался в России, утверждает Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

В опубликованном СЕНТКОМ в социальной сети X сообщении указывается, что греческий нефтяной танкер M/T Wind направлялся в КНР.

«M/T Wind в последний раз совершал остановку в России и направлялся в Китай. Удар ракеты привёл к подтоплению, что привело к потере хода и управления...» — говорится в публикации.

Ранее агентство Reuters сообщило, что нефтяной танкер загорелся после попадания ракеты у берегов Йемена.