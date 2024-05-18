Sohu рассказала об «ультиматуме Путина», перед которым оказалась Британия
«Очевидно, это ультиматум, поставленный Лондону Путиным. Не стоит недооценивать решимость России дать отпор», — пишут авторы.
По оценкам издания, Британия оказывает мощную поддержку украинским войскам в их попытках наносить удары по территории России, что «ничем не отличается от непосредственного участия в войне».
6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».
МИД России также предупредил посла Великобритании в Москве Найджела Кейси о том, что ответом на удары по российской территории британским оружием могут стать любые военные объекты Лондона на Украине.