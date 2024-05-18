Sohu рассказала об «ультиматуме Путина», перед которым оказалась Британия

Заявления Британии о праве Украины использовать получаемое оружие для ударов по России обернулось для Лондона «ультиматумом» со стороны президента Владимира Путина, который поручил Генштабу провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Об этом пишет китайская газета Sohu.

«Очевидно, это ультиматум, поставленный Лондону Путиным. Не стоит недооценивать решимость России дать отпор», — пишут авторы.

По оценкам издания, Британия оказывает мощную поддержку украинским войскам в их попытках наносить удары по территории России, что «ничем не отличается от непосредственного участия в войне».

6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

МИД России также предупредил посла Великобритании в Москве Найджела Кейси о том, что ответом на удары по российской территории британским оружием могут стать любые военные объекты Лондона на Украине.