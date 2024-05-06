RT в Telegram
Подпишись

МИД России предупредил посла Британии об ответе в случае ударов по её территории

Короткая ссылка
МИД России предупредил посла Великобритании в Москве Найджела Кейси о том, что ответом на удары по российской территории британским оружием могут стать любые военные объекты Лондона на Украине.
МИД России предупредил посла Британии об ответе в случае ударов по её территории
  • РИА Новости

«Найджел Кейси был предупреждён, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами. Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офис», — заявили в МИД России.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Кэмерон, сделав заявление о праве ВСУ бить британским оружием по России, открыто признал, что Запад ведёт войну против Российской Федерации руками украинцев.

Британскому послу был выражен решительный протест в связи с заявлениями Кэмерона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить