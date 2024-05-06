МИД России предупредил посла Британии об ответе в случае ударов по её территории

МИД России предупредил посла Великобритании в Москве Найджела Кейси о том, что ответом на удары по российской территории британским оружием могут стать любые военные объекты Лондона на Украине.

«Найджел Кейси был предупреждён, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами. Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офис», — заявили в МИД России.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Кэмерон, сделав заявление о праве ВСУ бить британским оружием по России, открыто признал, что Запад ведёт войну против Российской Федерации руками украинцев.

Британскому послу был выражен решительный протест в связи с заявлениями Кэмерона.