МИД России предупредил посла Британии об ответе в случае ударов по её территории
- РИА Новости
«Найджел Кейси был предупреждён, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами. Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офис», — заявили в МИД России.
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Кэмерон, сделав заявление о праве ВСУ бить британским оружием по России, открыто признал, что Запад ведёт войну против Российской Федерации руками украинцев.
Британскому послу был выражен решительный протест в связи с заявлениями Кэмерона.