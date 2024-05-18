Россия отправила первый поезд экспортного сервиса «Мясной шаттл» в КНР

Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа Fesco отправили в Китай первый поезд нового сервиса «Мясной шаттл».

Об этом сообщает ТАСС.

«Регулярная логистика — очень важный компонент для российских и китайских компаний: на переговорах представлен не только товар, который предлагается к продаже, но и сервис по его доставке», — заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на мероприятии, которое состоялось на площадке Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Она выразила уверенность, что мясо ведущих отечественных производителей, как и сам сервис, будут оставаться востребованными на китайском рынке.

«Мясной шаттл» ориентирован на отправку в КНР и страны Юго-Восточной Азии российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах, позволяющих производителям из разных регионов России сэкономить время доставки благодаря единой «сквозной» перевозке.

Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал увеличение взаимной торговли России и Китая.