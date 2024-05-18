RT в Telegram
Подпишись

Россия отправила первый поезд экспортного сервиса «Мясной шаттл» в КНР

Короткая ссылка
Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа Fesco отправили в Китай первый поезд нового сервиса «Мясной шаттл».

Об этом сообщает ТАСС.

«Регулярная логистика — очень важный компонент для российских и китайских компаний: на переговорах представлен не только товар, который предлагается к продаже, но и сервис по его доставке», — заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на мероприятии, которое состоялось на площадке Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Она выразила уверенность, что мясо ведущих отечественных производителей, как и сам сервис, будут оставаться востребованными на китайском рынке.

«Мясной шаттл» ориентирован на отправку в КНР и страны Юго-Восточной Азии российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах, позволяющих производителям из разных регионов России сэкономить время доставки благодаря единой «сквозной» перевозке.

Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал увеличение взаимной торговли России и Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить