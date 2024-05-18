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Полиция Берлина: украинец запустил дрон с флагом России над Рейхстагом

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Полиция Берлина выяснила, что мужчина, запустивший 9 мая дрон с флагом России и георгиевскими лентами над Рейхстагом, был украинцем. Как утверждает МВД, этот случай выявил брешь в бесполётной зоне столицы Германии.
Полиция Берлина: украинец запустил дрон с флагом России над Рейхстагом
  • AP
  • © Christoph Soeder

«9 мая над зданием Рейхстага можно было увидеть российские флаги. Их с помощью дрона поднял в воздух 41-летний украинец», — пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Газета поясняет, что вокруг Рейхстага установлена бесполётная зона для дронов, она действует в радиусе 5,6 км вокруг здания. Дроны разрешено запускать только при наличии специального разрешения Федерального управления воздушного движения.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, дрон, флаг России и георгиевские ленты конфискованы.

Ранее полиция в Берлине заставила женщину снять футболку с надписью «Дружба» и флагами России и Германии.

Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8—9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днём Победы. Представитель МИД России Мария Захарова назвала позорным такой запрет.

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