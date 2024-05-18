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Axios: республиканцы США хотят отставки Майка Джонсона с поста спикера

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Республиканцы хотят заменить Майка Джонсона на посту спикера палаты представителей после выборов в конгресс США в ноябре.
Axios: республиканцы США хотят отставки Майка Джонсона с поста спикера
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Dietsch

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Портал пишет, что сторонники жёсткой линии MAGA хотят, чтобы Джонсон покинул пост. Как рассказал один из источников, среди претендентов на роль лидера партии — глава юридического комитета Джим Джордан, который якобы уже готовится выдвинуть свою кандидатуру.

Вместе с тем, пишет издание, Джонсон всё ещё пользуется поддержкой экс-президента США Дональда Трампа, который считает конгрессмена «хорошим союзником» и понимает важность заключения сделок в конгрессе.

Ранее Дональд Трамп сказал, что будет требовать проведения допинг-проб перед дебатами с действующим главой США Джо Байденом.

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