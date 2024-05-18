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В Ленобласти гоночная машина въехала в толпу зрителей, возбуждено дело

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Авария произошла во время проведения мероприятия «Кубок Ленобласти по ралли» в районе посёлка Мельниково Приозерского района, где гоночный автомобиль въехал в стоящих зрителей.
В Ленобласти гоночная машина въехала в толпу зрителей, возбуждено дело
  • globallookpress.com

Как сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России, в результате ДТП погиб мужчина 1975 года рождения.

«Следственным отделом по городу Приозерску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о другом ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Ленобласти, в результате которого погибли пять человек.

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