В Ленобласти гоночная машина въехала в толпу зрителей, возбуждено дело

Авария произошла во время проведения мероприятия «Кубок Ленобласти по ралли» в районе посёлка Мельниково Приозерского района, где гоночный автомобиль въехал в стоящих зрителей.

Как сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России, в результате ДТП погиб мужчина 1975 года рождения.

«Следственным отделом по городу Приозерску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о другом ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Ленобласти, в результате которого погибли пять человек.