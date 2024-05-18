В Ленобласти гоночная машина въехала в толпу зрителей, возбуждено дело
- globallookpress.com
Как сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России, в результате ДТП погиб мужчина 1975 года рождения.
«Следственным отделом по городу Приозерску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о другом ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Ленобласти, в результате которого погибли пять человек.