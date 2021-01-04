Губерниев выразил удовлетворение тем, что молодёжную сборную России возглавляет Ларионов
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- РИА Новости
Он также отметил, что будет болеть за подопечных Игоря Ларионова в полуфинальной встрече с канадцами.
«Россия — Канада — это матч на все времена, афиша, публика, касса. Молодёжка — вещь непредсказуемая. Можем крупно выиграть, можем крупно проиграть. Я давно знаком с Ларионовым. Хорошо, что сейчас он работает тренером. Сегодня у него серьёзнейшая проверка», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что легендарный советский арбитр Юрий Карандин опасается судейских решений не в пользу России в полуфинале МЧМ с Канадой.