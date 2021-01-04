Губерниев выразил удовлетворение тем, что молодёжную сборную России возглавляет Ларионов

Телекомментатор Дмитрий Губерниев признался, что матч молодёжной сборной России с командой Германии в 1/4 финала чемпионата мира заставил его понервничать.

Он также отметил, что будет болеть за подопечных Игоря Ларионова в полуфинальной встрече с канадцами.

«Россия — Канада — это матч на все времена, афиша, публика, касса. Молодёжка — вещь непредсказуемая. Можем крупно выиграть, можем крупно проиграть. Я давно знаком с Ларионовым. Хорошо, что сейчас он работает тренером. Сегодня у него серьёзнейшая проверка», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что легендарный советский арбитр Юрий Карандин опасается судейских решений не в пользу России в полуфинале МЧМ с Канадой.