Фетисов вспомнил, как подверг критике Ларионова за решение работать с молодёжкой

Знаменитый в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов вспомнил, как подверг критике Игоря Ларионова за принятое им решение возглавить молодёжную сборную России.

«Общаюсь с Игорем. Прямо говорил ему: «Не понимаю, зачем тебе это нужно, человеку, который в 60 лет дебютировал в роли тренера». На самом деле это серьёзный вызов. Недавно поздравлял Ларионова с юбилеем и сказал: «Игорь, услышь меня. Всё, что ты им говоришь, всё, что с ними произойдёт дальше, это вообще ни о чём… Ребята вернутся в свои клубы, где другие тренеры и разное направление работы». Но он сказал, что всё знает и умеет. Остаётся лишь пожелать ему удачи. Общаюсь с ним и с другими людьми, связанными с хоккеем, которые остаются в моей жизни», — сказал Фетисов в интервью RT.

Он также считает, что победа России на МЧМ сохранит места в российском хоккее тем, кто рушит его систему.